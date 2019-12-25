Чаще всего в Россию в 2025 году приезжали граждане Узбекистана

Опубликован рейтинг стран, из которых в Россию чаще всего приезжают.

Иностранные граждане из Узбекистана чаще всего приезжали в Россию с начала 2025 года, в топ-пять рейтинга также попали представители Уазахстана, Таджикистана, Китая и Киргизии. Соответствующие данные из статистики привели журналисты информационного агентства "РИА Новости". По сведениям от СМИ, с начала текущего года на территорию государство въехало свыше 1,8 миллиона граждан Узбекистана. Среди них 7 из 10 (1,3 миллиона) приезжали в нашу страну по работе, еще 16 процентов (291 тысяча человек) совершали частные визиты, а полтора процента въезжали для учебы.

На втором месте по количеству прибывших указаны граждане Казахстана. С начала года из соседней республики Россию посетили 1,5 миллиона человек, из них больше половины (около одного миллиона) совершили частные визиты, еще 7,9 процентов иностранцев приехали по работе, а 3,2 процента - учиться. В замыкающей тройке лидеров появился Таджикистан. Более 800 тысяч таджикистанцев пересекли государственную границу с Россией в текущем году, из которых 600 тысяч целью визита назвали работу.

Известно, что более 760 тысяч человек приехали в Россию за указанный период из Китая. Среди них 317 тысяч - это путешественники, почти каждый пятый (137 тысяч человек) совершил деловой визит, еще 9,5 процентов иностранцев приезжали по работе, а 6,2% граждан Китая въезжали в страну для того, чтобы учиться.

Чаще других российскую территорию пересекали граждане Киргизии. Речь идет о полмиллионе человек.. Среди них 346 тысяч граждан республики приехали по работе, 88 тысяч – совершили частные визиты. В топ-10 по прибывшим также вошли граждане Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Монголии.

В России появились новые госпошлины для мигрантов.

