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Музыка Иоганна Штрауса прозвучит в библиотеке имени Ломоносова
Сегодня, 16:40
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Музыка Иоганна Штрауса прозвучит в библиотеке имени Ломоносова

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Музыканты исполнят сцены из оперетты "Летучая мышь".

Музыка Иоганна Штрауса прозвучит завтра в библиотеке имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. 

Здесь можно будет насладиться вальсами, маршами, песнями и сценами из оперетты "Летучая мышь". Композиции исполнят артисты "Петербург-концерта".

Вход свободный по предварительной регистрации. Концерт пройдет 12 марта. Начало в 17:00.

Ранее мы писали, что премию "Город в лицах" вручат на Кировском заводе.

Фото: Pxhere, Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: библиотека ломоносова, летучая мышь, музыка иоганна штрауса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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