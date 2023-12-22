Музыка Иоганна Штрауса прозвучит в библиотеке имени Ломоносова

Музыканты исполнят сцены из оперетты "Летучая мышь".

Музыка Иоганна Штрауса прозвучит завтра в библиотеке имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Здесь можно будет насладиться вальсами, маршами, песнями и сценами из оперетты "Летучая мышь". Композиции исполнят артисты "Петербург-концерта".

Вход свободный по предварительной регистрации. Концерт пройдет 12 марта. Начало в 17:00.

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Фото: Pxhere, Telegram / Правительство Санкт-Петербурга