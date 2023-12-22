Музыка Иоганна Штрауса прозвучит в библиотеке имени Ломоносова

Музыка Иоганна Штрауса прозвучит завтра в библиотеке имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
Здесь можно будет насладиться вальсами, маршами, песнями и сценами из оперетты "Летучая мышь". Композиции исполнят артисты "Петербург-концерта".
Вход свободный по предварительной регистрации. Концерт пройдет 12 марта. Начало в 17:00.
Ранее мы писали, что премию "Город в лицах" вручат на Кировском заводе.
Фото: Pxhere, Telegram / Правительство Санкт-Петербурга
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