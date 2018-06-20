С октября возобновятся чартерные рейсы из России в Египет

Полеты из России в Египет были приостановлены в конце 2015 года.

Чартерные полеты между Россией и Египтом могут возобновить к октябрю. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Открытие аэропортов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе для российских самолетов могут приурочить к началу туристического сезона, который начинается в Египте поздней осенью. Возвращение Египта на рынок вернет конкуренцию и могут упасть цены на туры в Турцию и ОАЭ.

Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет. Юрий Барзыкин, вице-президент РСТ

Полеты из России в Египет были приостановлены в конце 2015 года. Это произошло из-за авиакатастрофы самолета А321. Он вылетел из аэропорта Шарм-эш-Шейха и взорвался в воздухе. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Взрыв был признан терактом.

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Видео: Experience Egypt/YouTube