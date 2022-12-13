Чайка заявил о мерах, которые помогут МСП СКФО выйти из теневого бизнеса

Полпред президента РФ предложил меры поддержки региона со стороны правительства.

Системная поддержка, льготные кредиты и снижение налоговой нагрузки помогут малому и среднему бизнесу Северного Кавказа выйти из теневой доли экономической системы. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании комиссии по социально-экономическому развитию региона сделал полпред российского президента по СЗФО Юрий Чайка. Эксперт привел в пример статистику Росстата, согласно которой доля занятых в "неформальной экономике" в субъектах СЗФО составляет порядка половины от работающего населения. Этот показатель в два раза превышает средний уровень по стране.

Проблема неформальной занятости наблюдается прежде всего в сфере малого и среднего предпринимательства, крайне важно создавать условия, которые бы стимулировали участников рынка к легальной деятельности. Юрий Чайка, полпред президента РФ по СЗФО

В качестве мер поддержки со стороны властей России Юрий Чайка предложил коллегам рассмотреть вопрос развития системы финансово-кредитной поддержки, предоставление льготных кредитов, расширение финансовой базы гарантийных фондов, снижение налоговой нагрузки предприятий, а также формирование индустриальных и промышленных парков.

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Фото и видео: Правительство России