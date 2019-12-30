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Чайка: строительство Восточного контролируется из космоса

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За созданием инфраструктуры на космодроме наблюдают камеры фото- и видеофиксации.

Юрий Чайка сообщил, что строительство Восточного контролируется из космоса. Генпрокурор рассказал об усовершенствовании надзора за оборонно-промышленным комплексом. Информацией спикер поделился во время торжественных мероприятий, посвященных 298-летию образования ведомства.

Контролирующие мероприятия проводятся в рамках исполнения поручений руководства страны. Ведомство следит за реализацией проекта в Амурской области совместно с "Роскосмосом". Эксперты наблюдают за созданием объектов инфраструктуры при помощи спутников. В этом им также помогает фото- и видеоаппаратура, находящаяся на орбите.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway.

Теги: восточный, космодром, строительство, юрий чайка
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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