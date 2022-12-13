Чайка: республики СКФО демонстрируют экономический рост, в том числе в сфере туризма

Полпред РФ в СЗФО рассказал о ситуации с экономикой в регионе.

Республики Северного Кавказа за последние два года демонстрируют экономический рост, эти тенденции касаются многих сфер жизни общества, в том числе речь идет о инвестициях и туризме. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании комиссии по социально-экономическому развитию сделал полномочный представитель главы государства Владимира путина в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Были разработаны экономические модели прорывного развития каждого субъекта Северного Кавказа, всего их было 35 - по 5 на каждый субъект, которые позволят нам инвестировать почти 2 трлн рублей до 2030 года. Юрий Чайка, полпред президента РФ по СЗФО

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заметил коллеге, что в прошлом году со стороны государства в отрасль было инвестировано 240 миллиардов рублей.. Юрий Чайка добавил, что в текущем году году заявлено частных инвестиций на 456 млрд рублей. При этом доходы в консолидированный бюджет СЗФО увеличились на 23% за последние два года. Сумма составила около 800 миллиардов рублей.

Чайка заявил о мерах, которые помогут МСП СКФО выйти из теневого бизнеса.

Фото и видео: Правительство России