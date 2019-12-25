Факты владения епископами и священниками плантациями считаются источниками позора.

Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом. Об этом пишет газета The Telegraph.

Банк Англии отвечает за за управление денежно-кредитной политикой государство. В нём признали, что торговля вещами, созданными руками невольников, в XVIII и XIX считается "неприемлемой частью истории". В банке пообещали, что больше не будут использовать изображения людей, которые использовали рабский труд.

Государственная церковь Англии признала, что факты владения епископами и священниками плантациями считаются источниками позора.

Ранее мы писали, что премьер-министр Канады преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма.