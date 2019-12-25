Cергей Семак провел 150-й матч на посту главного тренера "Зенита"

Всего на счету Семака 90 победных матчей в качестве главного тренера петербургского клуба.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак стал рекордсменом среди бывших тренеров по количеству проведенных матчей. На посту тренера он провел 150-й матч. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее таких высот добавились лишь трое тренеров: Лучано Спаллетти – 156 матчей, Павел Садырин – 192 матча и Юрий Морозов – 261 матч.

Отметим, что матч "Зенит" – ЦСКА стал 90-м по счету победным матчем Семака в качестве главного тренера сине-бело-голубых. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба. В результате игры "Зенит" закрепился на первой строчке РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах, опережая московское "Динамо" на четыре балла. Следующий матч петербуржцы проведут "дома" 3 декабря с "Ростовом".

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов