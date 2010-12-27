В Петергофе простились с боксером Максимом Дадашевым

В церемонии прощания приняло участие около 200 человек.

В воскресенье, 4 августа, в Петергофе прошло прощание с российским боксером Максимом Дадашевым. Об этом сообщила вдова спортсмена.

Всего в церемонии прощания приняло участие около 200 человек. Церемония началась примерно в восемь часов у Николаевской больницы Петергофа. Гроб с телом спортсмена выставили на улицу, в 8:50 его вновь занесли в морг и проститься любой желающий.

Максим Дадашев скончался 23 июля после боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. В 11 раунде российский спортсмен пропустил много ударов, бой прекратили, после этого его стало тошнить, он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели ему трепанацию черепа. Умер 28-летний боксер от остановки сердца.

Фото: dadashev__m / Instagram