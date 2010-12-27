Семья Максима Дадашева хочет похоронить его в Петербурге

Тело боксера доставят из США в течение трех-пяти дней.

Боксера Максима Дадашева похоронят в Петербурге. Его тело доставят из США в течение трез-пяти дней, сообщили 24 июля "РИА Новости" с ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

В течение трех-пяти дней мы должны транспортировать тело в Россию, работаем вместе с консульством. Семья решит, где произвести захоронение. Мы сделаем так, как скажут. Умар Кремлев

Максим Дадашев скончался 23 июля во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. В 11 раунде российский спортсмен пропустил много ударов, бой прекратили, после этого его стало тошнить, он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели ему трепанацию черепа. Умер 28-летний боксер от остановки сердца.

Спортсмен провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Год назад петербургский боксер стал чемпионом Америки по боксу. В США 20 июля 2019 года было его первое поражение и его последний бой.

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Фото: dadashev__m / Instagram