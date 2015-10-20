Дизайнеры создали "депрессивную" карту петербургского метро

По мнению разработчиков, она отражает отношение петербуржцев к регулярным поездкам в подземке.

Дизайнеры из Петербурга создали альтернативную схему метро. Местные жители нарекли ее "депрессивной".

По словам авторов, они специально не подписали названия станций. Это символизирует то, что петербуржцы передвигаются в подземке "на автомате" по давно известным маршрутам. Они считают, что именно так и воспринимают поездки в метро горожане.

Небрежные черно-белые штрихи и полуразбитая стена относят жителей к атмосфере Петербурга из произведений Достоевского.

Ранее в Сети появился проект новой схемы петербургского метрополитена. Разработчики создали повседневную и плакатную версию. Схема стала носить звание "самой красивой".

Фото: bravecom.ru