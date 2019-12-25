Цепкало назвал условие для диалога оппозиции с Лукашенко

Согласие на передачу власти означает лишь диалог, а не конкретные обещания.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало назвал условие для диалога оппозиции с Александром Лукашенко. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

По его словам, оппозиция будет разговаривать с Лукашенко только в том случае, если он согласится на мирную и добровольную передачу власти. Только тогда, по словам Цепкало, оппозиция будет готова рассмотреть вариант с неприкосновенностью его и членов его семьи.

Политик подчеркнул, что согласие на передачу власти означает лишь диалог, а не конкретные обещания.

Ранее первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич призвал Александра Лукашенко уйти в отставку.