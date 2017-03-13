Centrum Air открывает новый рейс между Петербургом и Ташкентом

Из Санкт-Петербурга запустят дополнительные полеты в столицу Узбекистана.

Авиакомпания Centrum Air объявила о запуске нового регулярного рейса между Санкт-Петербургом и Ташкентом. Первые полеты начнут выполняться с 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и пятницам. В расписании уже указаны ближайшие даты вылетов — 27, 28 и 31 октября. Продолжительность полета из Северной столицы в Ташкент составит 5 часов 10 минут, в обратном направлении — 5 часов 35 минут.

В компании отметили, что открытие нового маршрута позволит увеличить пассажиропоток между Россией и Узбекистаном и сделает путешествия между городами более удобными.

Фото: Piter.TV