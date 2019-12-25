Центру содействия семейному воспитанию №4 присвоили имя Токтогон Алтыбасаровой

Эта женщина взяла к себе 150 воспитанников детских домов, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда.

Губернатор Петербурга поставил свою подпись под постановлением о присвоении Центру содействия семейному воспитанию № 4 имени Токтогон Алтыбасаровой. Пресс-служба градоначальника сообщила об этом во вторник, 25 июня.

Присвоение Центру имени Алтыбасаровой стало возможным благодаря решению Топонимической комиссии. Это наименование будет способствовать патриотическому воспитанию.

Эта женщина взяла к себе 150 воспитанников детских домов, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда. Её подвиг стал образцом самоотверженности и благородства.

Ранее мы сообщили о том, что безымянные скверы Красногвардейского района Петербурга получили названия.

Фото: ВКонтакте / Центр содействия семейному воспитанию № 4