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Центру содействия семейному воспитанию №4 присвоили имя Токтогон Алтыбасаровой
Сегодня, 10:57
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Центру содействия семейному воспитанию №4 присвоили имя Токтогон Алтыбасаровой

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Эта женщина взяла к себе 150 воспитанников детских домов, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда.

Губернатор Петербурга поставил свою подпись под постановлением о присвоении Центру содействия семейному воспитанию № 4 имени Токтогон Алтыбасаровой. Пресс-служба градоначальника сообщила об этом во вторник, 25 июня.

Присвоение Центру имени Алтыбасаровой стало возможным благодаря решению Топонимической комиссии. Это наименование будет способствовать патриотическому воспитанию.

Эта женщина взяла к себе 150 воспитанников детских домов, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда. Её подвиг стал образцом самоотверженности и благородства.

Ранее мы сообщили о том, что безымянные скверы Красногвардейского района Петербурга получили названия.

Фото: ВКонтакте / Центр содействия семейному воспитанию № 4

Теги: санкт-петербург, топомнимика
Категории: Лента новостей,

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