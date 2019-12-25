Центробанк займется сбором монет у россиян

Пробный эксперимент будет запущен в одном из российских регионов.

Центробанк России займется сбором монет у населения. Об этом сообщается в пресс-службе кредитно-денежного регулятора. В ЦБ уточнили, что будет запущен пилот проекта по сбору монет через специальные приемники. Данная инициатива будет изначально реализована в одном из регионов страны, в котором фиксируется низкий уровень возвращения монет.

Специалисты объяснили, что при программе "Основные направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы" необходимо создать условия для улучшения возврата монеты в оборот. Пробный проект будет реализовываться с привлечением технологического партнера. Позже определятся места установки оборудования и количество аппаратов, необходимых для проведения эксперимента.

Напомним, что по сведениям от Центробанка России, на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

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