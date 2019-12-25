В Ленобласти с 15 октября начинается сезон охоты на норку, рысь и куницу

Сезон продлится до 28 февраля 2027 года.

С 15 октября в Ленинградской области стартует сезон охоты на пушных зверей. В перечень разрешённых к добыче животных вошли американская норка, белка, рысь, горностай, лесной хорь, куница и ласка, сообщила пресс-служба Комитета по охране животного мира региона.

Охотникам нужно учитывать особенности оформления разрешений. Если в заявлении указаны сразу несколько охотничьих участков и виды животных с разными периодами охоты, в документе зафиксируют единый срок — он будет соответствовать пересекающемуся периоду для всех заявленных видов. К примеру, для зайца, белки и волка такой срок составит период с 15 октября 2026 года по 28 февраля 2027 года.

Для охоты на куницу и бобров разрешения оформляются отдельно — на конкретный участок общедоступных охотничьих угодий. Сведения об остатках допустимых норм изъятия животных будут опубликованы дополнительно.

Особое внимание уделено регулированию охоты на рысь: она допускается исключительно при наличии специального разрешения. В текущем сезоне в Ленобласти установлен лимит — не более 19 особей. Добыча разрешена только в восьми районах региона, что закреплено в постановлении о лимитах и квотах.

Ранее мы сообщали, что в лесах Ленобласти начался грибной сезон.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)