Регулятор 5 марта зафиксировал нерыночные операции с акциями "Россетей Юг".

Центробанк впервые выявил попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов. Его авторы призывали купить указанную ценную бумагу. Они ожидали рост благодаря повышенному интересу частных инвесторов-новичков, после которой бумагу можно будет продать дороже.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал, что таким образом разгоняли акции компании "Россети Юг".

Регулятор 5 марта зафиксировал нерыночные операции с акциями "Россетей Юг".

Мы посмотрели координацию данных лиц и выявили, что планировалась координация этой бумаги ранее - в 14.00, и в 14.00 должно было быть опубликовано название бумаги – любой бумаги. Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка

Ранее мошенники использовали новую схему обмана при переводах. Пострадала петербургская компания.

Фото: pixabay.com