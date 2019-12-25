Центробанк впервые выявил попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов. Его авторы призывали купить указанную ценную бумагу. Они ожидали рост благодаря повышенному интересу частных инвесторов-новичков, после которой бумагу можно будет продать дороже.
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал, что таким образом разгоняли акции компании "Россети Юг".
Регулятор 5 марта зафиксировал нерыночные операции с акциями "Россетей Юг".
Мы посмотрели координацию данных лиц и выявили, что планировалась координация этой бумаги ранее - в 14.00, и в 14.00 должно было быть опубликовано название бумаги – любой бумаги.
Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка
Ранее мошенники использовали новую схему обмана при переводах. Пострадала петербургская компания.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все