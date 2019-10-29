Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Большая часть сделок совершается за доллары.

Центробанк впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях. Информацию опубликовали в РБК со ссылкой на данные, полученные от Министерства финансов. Аналитики изучили сведения за второй квартал 2019 года.

Специалисты открыли сведения о том, что треть товаров и услуг страна поставляет Турции за рубли. Однако основным денежным "обменником" выступают американские доллары. В 2018 году общие торговые расчеты между государствами в рублях составили 21%, в долларах - 65% и в евро - 13%. Что касается экспорта продукции, то эти сделки проводятся в рублях в 11,7% случаев.

Напомним, что Турция для России является пятый по величине объемов товарооборота. За первое полугодие 2019 года показатель составил 13,2 млрд рублей или 15,4 млрд с учетом услуг. Недавно президенты России и Турции подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.

Ранее ЦБ раскрывал только экономические данные относительно ЕС, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Центробанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Sky News