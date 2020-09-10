В базовом сценарии экономического развития ЦБ ожидает медленное восстановление мировой экономики.

Центробанк в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году. Об этом сказано в проекте регулятора "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".

Особо рискованный сценарий предполагает, что в стране серьёзно снизится кредитная активность из-за опасений рисков — это касается как банков, так и граждан. Предполагается, что в сегменте розничных кредитов данный показатель достигнет нулевой отметки в 2021 году. При этом регулятор прогнозирует, что уровень данных кредитов вырастет к 2023 году до 9-13%.

К пессимистичному сценарию может привести вторая волна пандемии COVID-19, а также падение цен на нефть до 25 долларов за баррель.

В базовом сценарии экономического развития ЦБ ожидает медленное восстановление мировой экономики, а также курс доллара в районе 50 долларов за баррель к 2022 году. При таком развитии инфляция в России предположительно составит четыре процента.

Ранее Центробанк отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт.

Видео: Банк России