Центробанк в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году. Об этом сказано в проекте регулятора "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".
Особо рискованный сценарий предполагает, что в стране серьёзно снизится кредитная активность из-за опасений рисков — это касается как банков, так и граждан. Предполагается, что в сегменте розничных кредитов данный показатель достигнет нулевой отметки в 2021 году. При этом регулятор прогнозирует, что уровень данных кредитов вырастет к 2023 году до 9-13%.
К пессимистичному сценарию может привести вторая волна пандемии COVID-19, а также падение цен на нефть до 25 долларов за баррель.
В базовом сценарии экономического развития ЦБ ожидает медленное восстановление мировой экономики, а также курс доллара в районе 50 долларов за баррель к 2022 году. При таком развитии инфляция в России предположительно составит четыре процента.
Ранее Центробанк отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт.
Видео: Банк России
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