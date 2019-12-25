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Центробанк сохранил ключевую ставку 4,25%
Сегодня, 14:31
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matveyvn

Центробанк сохранил ключевую ставку 4,25%

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С учётом геополитических факторов волатильность может продолжать расти.

Центробанк сохранил ключевую ставку 4,25%. Такое решение принял совет директоров.

Также Банк России опубликовал основные параметры прогноза в рамках базового сценария. Отмечается, что продолжается ухудшения эпидемиологической обстановки в мире.

Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой.

цитата из сообщения ЦБ

Подчёркивается, что из-за напряжённой ситуации и с учётом геополитических факторов волатильность может продолжать расти. Также увеличились инфляционные ожидания у бизнеса и населения.

Ранее в Центробанке России рассказали об оттоке капитала из страны.

Фото: pixabay.com

Теги: ключевая ставка, курсы валют, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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