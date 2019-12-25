С учётом геополитических факторов волатильность может продолжать расти.

Центробанк сохранил ключевую ставку 4,25%. Такое решение принял совет директоров.

Также Банк России опубликовал основные параметры прогноза в рамках базового сценария. Отмечается, что продолжается ухудшения эпидемиологической обстановки в мире.

Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой. цитата из сообщения ЦБ

Подчёркивается, что из-за напряжённой ситуации и с учётом геополитических факторов волатильность может продолжать расти. Также увеличились инфляционные ожидания у бизнеса и населения.

Ранее в Центробанке России рассказали об оттоке капитала из страны.

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