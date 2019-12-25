Его связывают со снижением обязательств перед нерезидентами

В Центробанке России рассказали об оттоке капитала из страны с период с января по сентябрь. Об этом пишут "РИА Новости".

Регулятор сообщает, что за указанное время отток капитала из РФ составил 35,5 миллиардов долларов.

Против 21,4 миллиардов долларов годом ранее. цитата из сообщения Центробанка

Отмечается, что прошлом году определяющими считались операции банков по сокращению внешней задолженности. Также они наращивали активы за рубежом.

В 2020 году отток капитала связывают со снижением обязательств перед нерезидентами. Это касается как банковской, так и прочих сфер.

Ранее Центробанк начал дополнительную продажу валюты на бирже.

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