дополнительные продажи начнутся на фоне высокой волатильности.

Центробанк начал дополнительную продажу валюты на бирже. Об этом пишет РБК.

До конца 2020 года Банк России планирует продать на международных биржах валюты на 185 миллиардов рублей.

Отмечается, что дополнительные продажи начнутся на фоне высокой волатильности на рынке валюты. Центробанк будет дополнительно предлагать на биржах валюты на 2,9 миллиардов рублей к тем 2,4−2,5 миллиардам, которые сегодня продаются для министерства финансов, согласно бюджетному правилу.

Ранее курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей.

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