ЦБ также рекомендовал проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

Центробанк рекомендовал ограничить выдачу денег через универсальные банкоматы. К мере призывают, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты. Рекомендация опубликована на сайте регулятора.

Банкам предлагают перед выдачей выдержать наличные на срок, за который погибнет вирус. Сам Банк России выдерживает банкноты без обращения до 14 дней. А после выдаёт "чистые" банкноты.

ЦБ также рекомендовал проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

Отметим, что часть банкоматов и терминалов работает в режиме рециркуляции. То есть внесенные одним человеком банкноты тут же выдаются другому. ЦБ предлагает ограничить работу таких банкоматов.

Ранее ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти.