Центробанк не исключает возможного роста ставок.

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на результаты собственного опроса.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. В ЦБ при этом отказались от дальнейшего снижения данного показателя. Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки на следующих заседаниях ЦБ. Это связано с тем, что за две последние недели курс рубля к доллару упал на 20%. Это произошло на фоне распространения коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.

Журналисты отметили, что в "Открытие" поднимут ставку по ипотеке на 1,5%. При этом без изменений останется стоимость беззалогового кредита. В Совкомбанке с 19 марта повысились ставки на вклады в рублях. Эксперты планируют оставить ставки на текущих показателях, если Центробанк изменит тренд роста доходностей ОФЗ. В "Тинькофф банк" с 23 марта поднялись ставку по рублевым и долларовым кредитам и накопительным счетам в рублях.

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов.