Банк России рекомендует сотрудникам магазинов пройти дистанционное обучение.

Центробанк рекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов. Это нужно для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противозаконную деятельность. Об этом сообщают в информационном центре регулятора.

Предлагается установить лимит — максимальная ежедневная сумма выдачи для физического лица составит пять тысяч рублей, ежемесячная — не более 30 тысяч рублей.

Центральный банк рекомендует сотрудникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование, чтобы повысить профессиональные навыки кассиров. Это нужно, чтобы максимально сократить попадание поддельных денег в обращение.

Ранее в Центробанке заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы.

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