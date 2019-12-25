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Центробанк рекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов
Сегодня, 12:34
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matveyvn

Центробанк рекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов

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Банк России рекомендует сотрудникам магазинов пройти дистанционное обучение.

Центробанк рекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов. Это нужно для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противозаконную деятельность. Об этом сообщают в информационном центре регулятора.

Предлагается установить лимит — максимальная ежедневная сумма выдачи для физического лица составит пять тысяч рублей, ежемесячная — не более 30 тысяч рублей.

Центральный банк рекомендует сотрудникам магазинов пройти дистанционное обучение и тестирование, чтобы повысить профессиональные навыки кассиров. Это нужно, чтобы максимально сократить попадание поддельных денег в обращение.

Ранее в Центробанке заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы.

Фото: pixabay.com

Теги: магазины, наличные, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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