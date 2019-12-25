Объём подобных незаконных операций увеличивается постоянно.

В Центробанке заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти в два раза с января по сентябрь 2020 года. Заявление сделал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Он отметил, что это проблема не только для Центрального банка, но и для финансовой разведки, и для поднадзорных субъектов.

Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

По его словам, объём подобных незаконных операций увеличивается постоянно. Эксперт отмечает, что для решения проблемы нужны поправки в законодательстве, которые уже готовит Минюст.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку 4,25%.

Фото: pixabay.com