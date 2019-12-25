В Центробанке заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти в два раза с января по сентябрь 2020 года. Заявление сделал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Он отметил, что это проблема не только для Центрального банка, но и для финансовой разведки, и для поднадзорных субъектов.
Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств.
Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
По его словам, объём подобных незаконных операций увеличивается постоянно. Эксперт отмечает, что для решения проблемы нужны поправки в законодательстве, которые уже готовит Минюст.
Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку 4,25%.
Фото: pixabay.com
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