Потребителей часто вводят в заблуждение рисков и особенностей предлагаемых услуг.

Центробанк рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов. Об этом говорится в письме с подписью Эльвиры Набиуллиной, которое регулятор разослал банкам, кредитным и некредитным организациям.

Цель сообщения — убедить сотрудников банков повышать качество оказываемых услуг, а не увеличивать количество продаж финансовых инструментов и услуг. В письме сказано, что в этом случае потребителей часто вводят в заблуждение рисков и особенностей предлагаемых услуг. Это приводит к убыткам у потребителей и снижению у населения доверия к финансовому рынку.

Подобные недобросовестные практики финансовых организаций зачастую связаны с материальным стимулированием сотрудников к увеличению количества продаж, - сказано в письме Центрального банка.

Центробанк предложил банкам и организациям утвердить внутренние стандарты по предложению потребителям своих услуг.

Ранее был подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом.