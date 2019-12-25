Центробанк представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Центральный банк РФ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже. Об этом пишет РБК.
Известно, что физические лица будут проходить тесты перед совершением сложных сделок на фондовом рынке — они будут посвящены знанию рисков. Клиенты брокеров, которые не прошли тест, лишний раз задумаются о том, стоит ли им проводить подобные сделки, считает регулятор. Такие тесты ЦБ будет проводить впервые.
Задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов. Тест предусматривает два блока вопросов: первый посвящен оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента.
Ранее в России предложили ввести 300-рублевую купюру. С соответствующим предложением к Центральному банку России обратился парламентарий городской думы Екатеринбурга. Андрей Пирожков хочет ввести в денежный оборот страны купюру с номиналом в 300 рублей.
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