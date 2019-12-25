Банкнота может быть посвящена 300-летию Екатеринбурга.

В России предложили ввести 300-рублевую купюру. С соответствующим предложением к Центральному банку России обратился парламентарий городской думы Екатеринбурга. Андрей Пирожков хочет ввести в денежный оборот страны купюру с номиналом в 300 рублей.

Направил обращение в Центробанк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга Андрей Пирожков, депутат Екатеринбурга

На собственной странице в социальной сети "Вконтакте" политик разместил три предполагаемых варианта, как может выглядеть новая банкнота. В первом случае на купюре окажется администрация Екатеринбурга, во втором - местный цирк имени Филатова, в третьем - дом купца Севастьянова. Депутат предложил горожанам голосовать за понравившийся вариант.

Центробанк рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря.