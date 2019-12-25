В России предложили ввести 300-рублевую купюру. С соответствующим предложением к Центральному банку России обратился парламентарий городской думы Екатеринбурга. Андрей Пирожков хочет ввести в денежный оборот страны купюру с номиналом в 300 рублей.
Направил обращение в Центробанк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга
Андрей Пирожков, депутат Екатеринбурга
На собственной странице в социальной сети "Вконтакте" политик разместил три предполагаемых варианта, как может выглядеть новая банкнота. В первом случае на купюре окажется администрация Екатеринбурга, во втором - местный цирк имени Филатова, в третьем - дом купца Севастьянова. Депутат предложил горожанам голосовать за понравившийся вариант.
Центробанк рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря.
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