Центробанк предлагает усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Это необходимо для борьбы с мошенничеством.

Контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных необходимо усилить для борьбы с мошенничеством. Об этом РБК заявили в Центробанке России.

"Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств", — говорится в сообщении.

Так, ЦБ предлагает начать применять антифрод ко всем входящим платежам, в том числе это касается и переводов через терминалы. Антифрод системы анализируют каждую транзакцию, затем система присваивает ей метку, которая характеризует ее надежность.

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