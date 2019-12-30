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Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Сегодня, 9:24
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lesjasap

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

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Документ действует с 24 января 2020 года.

Центробанк 24 января отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка. Теперь кредитная организация не может заниматься банковскими операциями. Регулятор считает, что существовала угроза интересов кредиторов и вкладчиков. Лицензию забрали из-за неисполнения банком федеральных законов и нормативных актов Банка РФ.

По итогам третьего квартала 2019 года банк по размерам активов занимал 179 позицию. Напомним, что он ведет свою деятельность в Саратовской области

Ранее Piter.tv писал о том, что WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: нижневолжский коммерческий банк, отзыв лицензии, центробанк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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