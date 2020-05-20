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Центробанк и Минкомсвязь создали сервис оформления кредитов через госуслуги

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Благодаря нововведению кредиты и ипотеки теперь можно получить дистанционно.

Центробанк и Минкомсвязь создали сервис оформления кредитов через госуслуги. Он предназначен для передачи личных данных при подаче кредитной заявки. Проект разработали для эффективного взаимодействия кредитных организаций с клиентами в период пандемии коронавируса.

Теперь через портал госуслуг банки смогут получить все необходимые сведения. Подчёркивается, что это возможно только с согласия клиентов. Сейчас такие данные хранятся в нескольких базах - налоговой, Росреестра, МВД, ПФР.

Благодаря нововведению кредиты и ипотеки теперь можно получить дистанционно.

Ранее россиянам рассказали, как эффективно выплачивать кредиты.

Видео: kremlin.ru

Теги: госуслуги, кредиты, минкомсвязь, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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