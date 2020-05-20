Центробанк и Минкомсвязь создали сервис оформления кредитов через госуслуги. Он предназначен для передачи личных данных при подаче кредитной заявки. Проект разработали для эффективного взаимодействия кредитных организаций с клиентами в период пандемии коронавируса.
Теперь через портал госуслуг банки смогут получить все необходимые сведения. Подчёркивается, что это возможно только с согласия клиентов. Сейчас такие данные хранятся в нескольких базах - налоговой, Росреестра, МВД, ПФР.
Благодаря нововведению кредиты и ипотеки теперь можно получить дистанционно.
Ранее россиянам рассказали, как эффективно выплачивать кредиты.
Видео: kremlin.ru
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