Максимальное количество денег следует тратить на досрочное погашение самого маленького кредита.

Россиянам рассказали, как эффективно выплачивать кредиты. Советами поделилась эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина в беседе с "РИА Новости".

Она подчеркнула, что на данный момент уровень закредитованности населения в России 47,1%. Довольно часто у одного человека набрано два и более кредитов. Таким Кисмина рекомендует выстроить иерархическую цепочку из кредитов — от самого маленького к самому большому. По мнению специалиста, максимальное количество денег следует тратить на досрочное погашение самого маленького кредита.

Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение. Елена Кисмина, эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности

По остальным кредитам она советует вносить минимальные платежи. Погасив первый долг, следует переходить ко второму.

При таком подходе, считает Кисмина, результат по освобождению от кредитов будет достигнут быстрее. Он советует выбирать банки, использующие низкие ставки по кредитам, а также заранее просчитывать стоимость страховки, комиссий и других сопутствующих трат.

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Видео: YouTube / Банк России