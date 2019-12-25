Средства граждан, находящиеся на счетах, сохранятся.

Центробанк анонсировал отмену системы накопительных пенсий. С заявлением выступил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

Он рассказал, что в течение трёх лет система пенсионных накоплений может быть законодательно демонтирована. Он сослался на закон о заморозке накопительных пенсий, который подписал президент.

Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован. Сергей Швецов, первый зампред Банка России

Швецов подчеркнул, что средства граждан, находящиеся на счетах, сохранятся. При этом после отмены системы накопительных пенсий новых денег на счета занести будет уже нельзя. Вместо старых появятся индивидуальные инвестиционные счета — их будут использовать как альтернативу накоплениям.

Ранее мы писали, что Центробанк сохранил ставку в 4,25%.

Фото: pixabay.com