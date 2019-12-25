Центробанк сохранил ставку в 4,25%

Нынешняя денежно-кредитная политика выразится в инфляции 3,5-4,-% в 2021 году.

Центральный банк России сохранил ставку в 4,25%. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора, пишет "360".

Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее. цитата из сообщения Центробанка

Отмечается, что нынешняя денежно-кредитная политика выразится в инфляции 3,5-4,-% в 2021 году. Примерно таким же уровень инфляции останется в следующие три года, прогнозирует регулятор.

Ранее Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах.

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