Центробанк сохранил ставку в 4,25%

Центральный банк России сохранил ставку в 4,25%. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора, пишет "360".
Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее.
цитата из сообщения Центробанка
Отмечается, что нынешняя денежно-кредитная политика выразится в инфляции 3,5-4,-% в 2021 году. Примерно таким же уровень инфляции останется в следующие три года, прогнозирует регулятор.
Ранее Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах.
Фото: pixabay.com
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