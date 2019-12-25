Центробанк аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

На начало июля данная кредитная организация занимала 235-е место в списке банковской системы России.

Центральный банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Указ о лишении лицензии подписан 17 июля 2020 года.

Сообщается, что основанием для аннулирования лицензии у банка стало ходатайство кредитной организации о решении акционеров о добровольной ликвидации.

В ЦБ добавили, что кредитная организация обладает достаточным количеством имущества для удовлетворения требований кредиторов. Отмечается, что Проминвестбанк не является участником системы по страхованию вкладов клиентов.

На начало июля данная кредитная организация занимала 235-е место в списке банковской системы России.

Ранее мы писали, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.