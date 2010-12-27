Центробанк Турции за год вывел весь золотой запас из США

Соответствующее решение было принято турецкими властями из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.

Центробанк Турции в течение 2017 года вывел весь золотой запас из Федерального резерва США. Соответствующее решение было принято турецкими властями в связи с ухудшением отношений с Вашингтоном. Турция и Америка не смогли договориться по ряду региональных и двусторонних вопросов. Об этом пишет газета Hürriyet.

Сообщается, что систематический вывод золотых слитков из американского Федрезерва начался в 2017 году. Тогда в США хранилось около 28 тысяч 689 кг турецкого золота. Этот факт подтверждает и Центробанк Турции. В 2016 году в графе об имеющихся в Америке золотых резервах стояла цифра 28 тысяч 689 кг, в 2017 году — на этом месте прочерк. Как следует из отчета Центробанка, всего в резерве у Турции 564,6 т, или более 20 млрд в долларовом эквиваленте.

Как поясняет Hürriyet, выведенное из США золото частично возвращено на родину. Другую часть поместили на хранение в Европе, в частности в Центробанк Великобритании и Банк международных расчетов в Швейцарии.

Ранее мы писали, что итальянец получил от деда в наследство почти три миллиарда лир. Однако вышедшую из обращения валюту он не может обменять на евро.

Фото: pixabay.com