Центробанк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Параметр вырос на один процентный пункт.

Центробанк России в очередной раз ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Об этом сообщается в итоговом пресс-релизе по завершению переговоров представителей регулятора. Повышение ключевой ставки проводится уже восьмой раз подряд и снова на один процентный пункт.

Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых. пресс-служба ЦБ РФ

За счет очередного повышения, российская ключевая ставка выросла до максимума, заявленного с марта по май 2017 года. АНалитики уверены в том, что от ЦБ РФ ожидались соответствующие шаги на фоне максимального роста инфляции. С весны регулятор занимается нормализацией денежно-кредитной политики.

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Фото: Piter.tv

