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Центризбирком проверит избирательную систему Петербурга
Вчера, 22:47
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IRINA_CHALKINA
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Центризбирком проверит избирательную систему Петербурга

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Часть материалов уже направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Центризбирком проведет выездную проверку работы избирательной системы Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

Проверка направлена на устранение ошибок и недочетов системы. 

У нас готовится выезд серьезный, чтобы вместе с УИКами, ТИКами, горизбиркомом провести тщательную работу над ошибками с учетом всех тех материалов, которые у нас есть по итогам проверок, заявила Памфилова
 

По словам председателя ЦИК, она сделала все возможное в рамках своей компетенции. Часть материалов уже направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Сейчас, насколько я знаю, материалы находятся в МВД Санкт-Петербурга, проверки идут. Надеюсь, правоохранительные органы должным образом дадут оценку фактам, которые мы выявили и которые вызвали наше справедливое возмущение, сообщила она.

Отметим, что на этом проверка не закончилась. В Центризбиркоме отметили, что Петербург теперь ждет "большой десант".

Ранее мы писали о том, что члены Горизбиркома попросили не торопиться с назначением нового председателя.

Фото: Википедия

Теги: избирательная система , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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