Центризбирком проверит избирательную систему Петербурга

Часть материалов уже направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Центризбирком проведет выездную проверку работы избирательной системы Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

Проверка направлена на устранение ошибок и недочетов системы.

У нас готовится выезд серьезный, чтобы вместе с УИКами, ТИКами, горизбиркомом провести тщательную работу над ошибками с учетом всех тех материалов, которые у нас есть по итогам проверок, заявила Памфилова



По словам председателя ЦИК, она сделала все возможное в рамках своей компетенции. Часть материалов уже направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Сейчас, насколько я знаю, материалы находятся в МВД Санкт-Петербурга, проверки идут. Надеюсь, правоохранительные органы должным образом дадут оценку фактам, которые мы выявили и которые вызвали наше справедливое возмущение, сообщила она.

Отметим, что на этом проверка не закончилась. В Центризбиркоме отметили, что Петербург теперь ждет "большой десант".

Ранее мы писали о том, что члены Горизбиркома попросили не торопиться с назначением нового председателя.

Фото: Википедия