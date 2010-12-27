Члены Горизбиркома попросили не торопиться с назначением нового председателя

Авторы обращения попросили председателя ЦИК провести консультации по выбору председателя ГИК. Сообщает "Фонтанка"

В понедельник, 23 июля члены Горизбиркома Петербурга направили сообщение председателю ЦИК Элле Памфиловой, с просьбой провести консультацию по выбору председателя ГИК.

За последние шесть лет в Санкт-Петербурге сложилась ситуация, при которой деятельность петербургской избирательной комиссии как коллегиального государственного органа зачастую подменялась не гласной и не открытой работой ее аппарата под единоличным руководством председателя комиссии, сказано в письме

Под документом свои подписи поставили 7 членов собрания, включая Наргис Ахадову из "Единой России" и Алексея Березина из "Партии Роста".

Ранее, 20 июля Центризбирком рекомендовал на место председателя Виктора Миненко.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия/ВК