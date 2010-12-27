Члены Горизбиркома попросили не торопиться с назначением нового председателя

В понедельник, 23 июля члены Горизбиркома Петербурга направили сообщение председателю ЦИК Элле Памфиловой, с просьбой провести консультацию по выбору председателя ГИК.
За последние шесть лет в Санкт-Петербурге сложилась ситуация, при которой деятельность петербургской избирательной комиссии как коллегиального государственного органа зачастую подменялась не гласной и не открытой работой ее аппарата под единоличным руководством председателя комиссии, сказано в письме
Под документом свои подписи поставили 7 членов собрания, включая Наргис Ахадову из "Единой России" и Алексея Березина из "Партии Роста".
Ранее, 20 июля Центризбирком рекомендовал на место председателя Виктора Миненко.
Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия/ВК