Члены комиссий не будут записывать паспортные данные избирателя.

Центризбирком хочет изменить правила голосования по Конституции. Об этом пишет "Коммерсантъ", который ознакомился с соответствующим проектом.

Правила голосования планируется упростить. Например, гражданам без уважительной причины разрешат голосовать вне избирательных участков досрочно — за шесть дней до общего голосования. До этого таким правом хотели наделить только стариков и больных, а также родителей с маленькими детьми.

Также голосующим будут выдавать бюллетень по предъявлению паспорта или заменяющего его документа. При этом члены комиссий не будут записывать паспортные данные избирателя.

Ранее мы писали, что Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе.