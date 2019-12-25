Центры с офтальмологами и стоматологами для животных открыли в Петербурге

По статистике проблемы со зрением, состоянием зубов и ротовой полости животных обнаруживаются у более чем 60% домашних питомцев.

В Петербурге в четверг, 22 сентября, открыли два специализированных центра ветеринарной офтальмологии и стоматологии. Они входят в состав ГБУ "Санкт-Петербургская горветстанция", пишет пресс-служба Смольного.

Центры находятся в отремонтированном здании на Боровой улице, 14. Центры оснащены современным оборудованием. Кроме смотровых и операционных, там работает дневной стационар. В них смогут размещать животных как до, так и после операций. Персонал прошел дополнительное обучение по освоению новых технологий лечения животных.

По статистике проблемы со зрением, состоянием зубов и ротовой полости животных обнаруживаются у более чем 60% домашних питомцев.

В настоящее время при помощи современной ветеринарной офтальмологии и стоматологии у животных ветеринары лечат катаракты путем вживления искусственного хрусталика, также распространена дентальная имплантация – внедрение конструкций для замещения отсутствующих зубов.

Ранее медики Петербурга получили президентские награды. Сотрудники Клинической инфекционной больницы имени Боткина получили награды Ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Фото: Piter.tv

