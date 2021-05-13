Центр социальной реабилитации в Кировском районе готов к вводу к эксплуатацию

В нем будут проходить реабилитацию инвалиды и дети-инвалиды. Всего центр могут посещать порядка 200 человек.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Кировском районе готов к вводу в эксплуатацию. Об этом Piter.tv 13 мая рассказали в пресс-службе Госстройнадзора Санкт-Петербурга. Глава ведомства Владимир Болдырев совместно с подрядчиками и районной администрацией оценил готовность центра. Последняя проверка прошла в конце ноября 2020 года – тогда ведомство проверяло отделочные работы внутри помещений.

В последний раз здесь с проверкой он был 26 ноября прошлого года, когда строители завершали отделочные работы внутри помещений.

Глава Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Юрий Шепелев отметил, что объект был построен за короткие сроки – фактически с декабря 2019 года по март 2021 года.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Кировском районе предназначен для комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями с целью их социальной адаптации. Здесь будут учиться, работать, получать необходимые медицинские услуги и отдыхать люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми нарушениями, отсутствием или потерей бытовых и профессиональных навыков в результате различных заболеваний и травм.

В апреле специалисты Госстройнадзора по главе с начальником Владимиром Болдыревым провели проверку в новом детском саду на Предпортовом проезде. Он находится на территории жилого комплекса, построенного ГК "Полис Групп".

Видео: предоставлено Госстройнадзором