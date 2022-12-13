Центр социального обслуживания на Доблести оценили в 31 млн рублей

Завершат проект к концу 2024 года.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" объявил тендер проектирование здания для ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района" на улице Доблести. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 30,9 млн рублей.



Новое учреждение площадью 7,5 тыс. кв.м. будет рассчитано на 180 человек. Также предусмотрена стационарная форма социального обслуживания на 24 человека. В центре будут размещаться консультативное отделение, 2 социально-реабилитационных отделения для пожилых горожан и инвалидов, отделения временного проживания, отделения дневного пребывания, отделение экстренной психологической помощи, организационно-методическое отделение, столовая и актовый зал. Завершат проект к концу 2024 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 3 мая.



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Фото: Piter.TV