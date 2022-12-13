Пляж у Среднего Суздальского озера благоустроят за 34,3 млн рублей

Работы завершатся до середины ноября.

Администрация Выборгского района Петербурга объявила тендер на благоустройство сквера и пляжа у Среднего Суздальского озера. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 34,3 млн рублей.

Работы будут проходить западнее дома №8 по улице Корякова. Подрядчик займётся рядом подготовительных мероприятий, в которые входят вырубка деревьев и кустарников и подсыпка грунта по береговой линии. Затем специалисты займутся обустройством склонов с каменной навалкой, прокладкой кабелей освещения, устройством покрытия из бетонной плитки, посадкой зелёных насаждений. Кроме того, на территории пляжа смонтируют новое парковое оборудование. Все мероприятия завершат до до 15 ноября 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 2 мая. Итоги подведут 11 мая.

Ранее мы сообщили о том, что у комитета по госзаказу Петербурга сменился председатель.

Фото: Вконтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПБ (Илья Воробев)