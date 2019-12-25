У комитета по госзаказу Петербурга сменился председатель

Распоряжение губернатора вступит в силу 11 сентября.

Председателя Комитета по госзаказу Петербурга Александра Жемякина переводят на другую работу. Теперь он будет заместителем главы администрации Московского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

С завтрашнего дня, 11 октября, Жемякин будет работать в Московском районе. Его кресло временно займет Денис Толстых. На данный момент он является заместителем председателя.

Комитет по госзаказу занимается тем, что размещает госзакупки для нужд города и проводит их.

Фото: официальный сайт Петербурга