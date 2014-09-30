Центр реабилитации ластоногих опубликовал видео с отдыхающими нерпами

Особи успели подготовиться к зиме. Они нарастили необходимую слойку жира за лето.

В Центре реабилитации ластоногих Петербурга сняли видео с нерпами, которые отдыхают на камнях. Кадры опубликовали в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".

Поснимали наших драгоценных и редчайших балтийских нерп утром. Так как в это время большинство нерп ушло на работу, можно стало подобраться поближе к оставшимся лежебокам и поснимать чуть получше. Группа "Спасение тюленей"

Как отметили специалисты, особи успели подготовиться к зиме. Они нарастили необходимую слойку жира за лето. Дела со здоровьем у нерп обстоят хорошо.

Ранее на Piter.tv: петербургский биолог рассказал, где можно встретить краснокнижных сов.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей