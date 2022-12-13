В петербургском онкодиспансере открыли Центр профилактики рака шейки матки

Рак шейки матки – это четвертый по распространенности вид онкологии среди женщин во всем мире.

Более 600 новых случаев рака шейки матки выявили в Петербурге и Ленобласти в 2021 году. Первую стадию, при которой возможна операция, диагностировали менее, чем у 30% женщин. Врачей тревожат такие цифры, поэтому в Городском клиническом онкологическом диспансере на проспекте Ветеранов открыли Центр профилактики рака шейки матки, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мы не хотим лечить рак шейки матки. Мы хотим его предупреждать. Мы хотим, чтобы у наших петербургских женщин его просто не было. Рашида Орлова, главный специалист по клинической онкологии Городского онкодиспансера

Рак шейки матки – это четвертый по распространенности вид онкологии среди женщин во всем мире и одно из немногих онкологических заболеваний, при котором известна причина возникновения опухоли – это вирус папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация – эффективная мера защита от ВПЧ-инфекции. Также важно своевременно проходить осмотры.

Ранее петербуржцам напомнили о важности регулярных обследований для раннего выявления онкологии.

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