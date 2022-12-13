Петербуржцам напомнили о важности регулярных обследований для раннего выявления онкологии

Всемирный день борьбы против рака или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый 4 февраля. Цель этого Дня – привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Piter.TV поговорил с врачами-онкологами и узнал, какие виды онкологических заболеваний встречаются чаще других и какие обследования нужно проходить для раннего выявления заболевания.

Самые частые причины, по которым люди заболевают онкологическими заболеваниями

Как рассказала онколог-химиотерапевт высшей категории онкологической клиники De Vita Ирина Тверезовская, точная причина появления злокачественных опухолей в настоящий момент неизвестна и продолжает изучаться. Но четко выделены некоторые формы рака, возникновение которых доказано наследственной предрасположенностью. Это рак молочной железы, рак яичников, рак эндометрия, рак кишечника и рак предстательной железы.

К факторам риска, наиболее часто вызывающим онкологическое заболевание, относятся длительное воздействие неблагоприятных токсичных внешних факторов, например, курение, работа на вредных производствах (угольная промышленность, тяжелая металлургия, асбест), некоторые вирусы (ВПЧ 16 и 18 типа, вирус Эпштейн-Барра), длительный хронический стресс и эмоциональное напряжение, бессонница. Рак кожи может спровоцировать длительное травмирование кожных покровов (ожоги тяжелой степени, чрезмерная инсоляция). Ирина Тверезовская, онколог-химиотерапевт

Какие виды онкологии встречаются чаще других

По данным кандидата медицинских наук, врача-терапевта, врача функциональной диагностики Николая Витенко, чаще других диагностируют рак груди, рак простаты, рак кишечника, рак кожи, рак легких

Какие обследования стоит проходить регулярно и с какого возраста для раннего выявления онкологических заболеваний

На этот вопрос нет одного простого ответа, потому что у разных людей разный риск заболеть и нельзя давать конкретные советы людям, не владея о них информацией. Ирина Тверезовская, онколог-химиотерапевт

Однако, по данным Ирины Тверезовской, предусмотрены регулярные осмотры в зависимости от пола и возраста, которые могут помочь выявить онкологию. Женщинам с 40 лет необходимо выполнять маммографию 1 раз в 2 года, а до 40 лет – УЗИ молочных желез ежегодно. В случае, если у женщины есть мутация гена BRCA1-2, то осмотр маммолога и УЗИ молочных желез ей необходимы 1 раз в 6 месяцев, а маммография – с 35 лет.

Также женщинам необходимо ежегодно посещать гинеколога, сдавать ПАП-тест, а при наличии эндометриоза в анамнезе – сдавать кровь на онкомаркер CA-125 и HE4.

Фото: Piter.tv

И мужчинам, и женщинам с 50 лет необходимо выполнять рентген легких 1 раз в 2 года, а курильщикам – ежегодно.

После 50 лет и мужчинам, и женщинам при отсутствии жалоб 1 раз в 3 года должна выполняться ФГДС, а 1 раз в 5 лет – колоноскопия. Ежегодно нужно сдавать кал на скрытую кровь. При появлении любых жалоб и симптомов, сохраняющихся некоторое время, внепланово нужно обращаться к специалисту и проходить обследования, которые он назначит.

Если у вас отягощенный семейный анамнез (у родственников – онкозаболевание кишечника) или у вас имеется длительное хроническое воспаление кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь крона), то эти обследования нужно проходить чаще. Ирина Тверезовская, онколог-химиотерапевт

Мужчинам, особенно ведущим сидячий и малоподвижный образ жизни (например водителям-дальнобойщикам, программистам) – ежегодно нужно сдавать анализ крови на ПСА с 45 лет, т.к. в последние годы рак предстательной железы помолодел.

Светлокожим людям, у которых много пигментных образований на теле (родинок), необходимо ежегодно посещать онкодерматолога независимо от возраста. Плюс каждому человеку рекомендуем периодически проводить самоосмотр родинок, а при наличии зуда, изменения цвета или формы невуса, частой травматизации – срочно обращаться к онкодерматологу для исключения онкологического процесса кожи. Пожилым пациентам с выраженным себорейным кератозом 1 раз в год необходимо посещать онкодерматолога для того, чтобы исключить плоскоклеточный рак кожи или базалиому.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, врача функциональной диагностики Николай Витенко также остановился на диагностике рака кожи и современном методе исследования "картировании кожи человека" – когда с помощью фотоаппарата с высоким расширением создается снимок всех участков тела, данные заносятся в специальную программу и обрабатываются с помощью искусственного интеллекта.

Исследование позволяет обнаружить злокачественные новообразования кожи на самом раннем этапе, что не всегда под силу обычному методу дерматоскопии с применением дерматоскопа, а также наблюдать за развитием всех новообразований в динамике, сохранив в программе данные исследования пациента, накладывая новые снимки на сделанные ранее. Данным оборудованием уже оснащены многие федеральные и региональные КВД и клинические больницы. Рекомендуется проводить исследование 1 раз в год, начиная с детского возраста. Николай Витенко, врач функциональной диагностики

Есть ли какие-то методы профилактики онкологических заболеваний

Методов, которые на 100% вас защитят от возникновения рака, к сожалению, не существует. Но в силах каждого из нас внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдайте простые, но важные правила профилактики рака: не курите, старайтесь больше двигаться и держать ИМТ в рамках нормы, соблюдайте режим питания и сна, вовремя проходите скрининговые обследования. Защищайте свою кожу от солнца, особенно на юге. Это не гарантирует "иммунитет от рака", но позволит вам снизить свои личные риски. Ирина Тверезовская, онколог-химиотерапевт

Николай Витенко также посоветовал осознанно относить к своему здоровью.

Автор: Анастасия Дорофеева

Фото: Piter.tv