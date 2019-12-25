В Петербурге создадут центр непрерывного повышения квалификации педагогов

Учителя смогут освоить новые методы и средства обучения.

В Петербурге создадут центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Соответствующее распоряжение 22 октября подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что центр разработают в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование". Педагоги Петербурга смогут пройти необходимую подготовку, узнать и освоить новые методы и средства обучения или воспитания детей. В образовательный процесс, благодаря центру, внедрят современные технологии, а качество общеобразовательных программ повысится.

Ранее мы рассказывали, как лучших петербургских воспитателей и учителей наградили в Юсуповском дворце.

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